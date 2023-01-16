美婦持刀狂刺貌似華人女大生 警：鎖定亞裔攻擊

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（中央社印第安納州布魯明頓15日綜合外電報導）美國日前發生印第安納大學女學生在公車上被婦人持刀砍傷事件，根據警方說法，這名女大生因為是亞裔而被鎖定；嫌犯告訴警方，她出手是因為被害人「是華人」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和全國公共電台（NPR）報導，印第安納州布魯明頓（Bloomington）警察局表示，這起攻擊發生在11日下午，距離印第安納大學（Indiana University）布魯明頓校區不到1.6公里。

警方在聲明中說，這名來自印第安納州卡梅爾（Carmel）的18歲受害女大生告訴檢警，她在等公車開門時，另一名乘客開始不斷攻擊她的頭部。

根據法院文件內容，56歲婦人戴維斯（Billie Davis）告訴警方，她因女大生「是華人」而拿摺疊刀刺她，還說「這樣會少一個人來炸掉我們國家」。

警方表示，根據影片，在攻擊發生前，戴維斯和被害女大生並無互動，畫面顯示戴維斯持刀刺了「大概7次」後下車。

警方說，女大生頭部多處受傷流血，已送醫治療。警方還說，他們能夠逮到戴維斯是因為一名目擊者跟著這名嫌犯下車並且報警，但沒透露目擊者姓名。

根據線上法院文件，戴維斯被控謀殺未遂、加重毆擊及以致命武器毆擊罪。

印第安納大學布魯明頓分校（Indiana University Bloomington）證實，被害人是他們的學生，並說這是「反亞裔仇恨」事件。

布魯明頓是位在印第安納波利斯（Indianapolis）西南方的大學城。根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）資料，這個城市約有1成人口是亞裔。

校方表示，這起不幸事件「提醒著我們，反亞裔仇恨真實存在，會對個人及社區產生痛苦的影響。任何人都不該因為背景、種族或傳統而面臨騷擾或暴力」。校方正對需要協助的人員提供諮詢支援並舉辦相關活動。

警方回應本案是否會以仇恨犯罪來偵辦的問題時指出，印第安納州相關法規並未明定具體的仇恨犯罪指控內容。

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根據馬修謝波德基金會（Matthew Shepard Foundation）說法，印第安納州2019年制定仇恨犯罪法，允許法官考慮對因膚色、種族、宗教等「偏見」動機犯罪的嫌犯加重判刑。

但印第安納州議會蓄意刪除性別認同、性別為可能促使犯罪的動機，反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）表示，印第安納州仍會被他們列在沒有仇恨犯罪法律的州名單中。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1120116