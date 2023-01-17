德國偵察機逼近邊界 俄羅斯派蘇愷-27戰機伴飛

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，已派出一架噴射戰鬥機到波羅的海上空，伴飛一架靠近邊界的德國偵察機。

數小時前，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）宣布辭職。柏林當局對俄羅斯與烏克蘭之間戰爭的回應踟躕不前，使蘭布雷特連月遭到砲轟，此外，她的一連串失言也令人質疑她是否具備能力。

法新社報導，俄羅斯國防部在聲明中說，今天稍早已派出一架蘇愷-27（Su-27）「辨識空中目標，以防國家邊界遭入侵」。

俄羅斯國防部表示，這架蘇愷-27戰機遇到一架德國P-3獵戶座（P-3 Orion）軍事偵察機，「在波羅的海上空伴飛」，直到這架飛機改變朝俄國邊界飛行的路徑。

俄羅斯國防部又說：「俄羅斯戰機的飛行嚴格遵守在中立水域上空使用空域的國際規範，沒有穿越航線或危險地逼近外國飛機。」

負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）近日將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）召開會議。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120117