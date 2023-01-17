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美副國務卿率團訪基輔 重申對烏克蘭堅定承諾

2023/1/17 09:30（1/17 09:45 更新）
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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）美國國務院表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天前往基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面，向他保證華府對烏克蘭的「堅定承諾」。

法新社報導，雪蔓率領代表團前往烏克蘭首都基輔，討論提供援助以加強烏克蘭的安全態勢、改善烏克蘭經濟，並探討與美國發展持久雙邊貿易夥伴關係的方法。

美國國務院表示，美國代表團與澤倫斯基、總統府成員和國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）等烏克蘭高階官員見面。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，這趟訪問的目的是「重申美國對烏克蘭以及對烏克蘭抵禦俄羅斯無端入侵的堅定承諾」。

他說，美國代表團也「傾聽烏克蘭年輕人的聲音，在他們為烏克蘭的復甦與重建作長遠打算時，他們也讓自己的事業與主張適應時局變化，以支持他們的同胞」。

這場殘酷的致命戰爭進入第11個月，烏克蘭戰場上的衝突與日俱增，俄軍遭控發射飛彈，造成中部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟住宅大樓部分受損，造成至少40人喪生。

上月，澤倫斯基訪問白宮與美國總統拜登見面時，向美國說明烏克蘭需要約450億美元的緊急軍事與經濟援助。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1120117

#烏克蘭
#澤倫斯基
#美國國務院
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