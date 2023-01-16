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烏克蘭公寓遇襲增至40死 第聶伯羅市官員：30人下落不明

2023/1/16 20:48（1/16 21:30 更新）
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（中央社基輔/莫斯科16日綜合外電報導）烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿（Dnipro）一棟住宅建築週末遭到攻擊，造成包括兩名兒童在內的死亡人數增至40人，並有75人受傷，但還有30人失蹤。搜救工作持續進行中。

路透社報導，第聶伯羅市官員科爾班（Gennadiy Korban）表示，這起攻擊至少造成40人喪生，還有30人下落不明。75人受到輕重傷，其中包括14名孩童。

法新社報導，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）稍早在社群媒體上發文說：「截至目前，這場敵人攻擊奪走這棟建築內35位居民性命，包括兩名兒童。有39人獲救，75人受傷。」

他並表示，搜救工作於建築遭到攻擊近40小時後持續進行中，「其他35位居民生死未卜」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天譴責俄方對這起攻擊「膽怯得不敢出聲」，強調舉世紛紛就「此一恐怖行徑」向烏克蘭表達慰問。他強調，即使只有最渺茫機會拯救人命，救援行動都將持續下去。

不過，克里姆林宮今天否認上述週末攻擊是俄軍所為。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄軍沒有攻擊住宅建築或社會性基礎設施，他們只攻擊軍事目標。」

與此同時，克宮強調，英國承諾對烏克蘭提供的戰車將會在戰場上「被燒成廢鐵」。

培斯科夫說：「特殊軍事行動將會繼續下去，那些戰車會被燒毀。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1120116

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