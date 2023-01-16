更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏東公寓遭襲增至30死 澤倫斯基譴責俄國人民沈默

2023/1/16 05:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓昨天遭俄羅斯飛彈擊中，死亡數已經增至30人，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天則譴責俄羅斯人民「怯懦地沈默」。

法新社報導，澤倫斯基在晚間談話表示，昨天俄國發射飛彈攻擊公寓後，烏克蘭收到世界各地傳來的許多同情訊息。

澤倫斯基轉用俄語說，他想對那些「甚至到現在都沒有對這種恐怖行徑說出幾句譴責的俄羅斯人」講一些話。

他說道：「你們怯懦地沈默，你們企圖等待正在發生的事情能落幕，但實際上只會以這樣的情況結束，就是有一天這些相同的恐怖分子會找上你們。」

澤倫斯基還提到，救難人員仍在公寓殘骸中搜尋30位失蹤民眾。

烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）的戰鬥仍持續進行，俄羅斯軍隊聲稱已經占領了當地鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），但烏克蘭方面予以否認。（譯者：陳彥鈞）1120116

#澤倫斯基
#烏克蘭
#俄羅斯
澤倫斯基
烏克蘭公寓遇襲增至25死 蒲亭稱俄軍進展樂觀澤倫斯基誓由戰場阻俄恐怖暴行 籲西方提供武器
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯貝爾哥羅德地區彈藥爆炸 赴烏作戰軍人3死