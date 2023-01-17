以色列怨巴勒斯坦爭取UN決議祭制裁 40國籲取消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部16日綜合外電報導）由於巴勒斯坦極力爭取國際法院（ICJ）就以色列占領領土一事發布諮詢意見，以色列本月稍早對巴勒斯坦祭出制裁措施，但今天約有40國呼籲以色列取消制裁。

法新社報導，聯合國大會2022年12月30日通過決議，要求國際法院就以色列占領巴勒斯坦領土一事提出意見。

以色列則採取報復手段，於本月6日宣布對巴勒斯坦當局實施金融制裁等一連串措施，要巴勒斯坦為爭取聯合國決議「付出代價」。

約40個聯合國會員國今天向媒體發布聲明，重申「堅定支持」國際法院和國際法，並「深深關切以色列政府在聯合國大會（向國際法院）提出要求後，對巴勒斯坦人民、領導階層和公民社會實施懲罰性措施的決定」。

這些國家表示：「無論每個國家對這項決議的立場如何，我們都反對（以色列）基於（巴勒斯坦）要求國際法院提出諮詢意見、更廣泛的是針對聯合國大會決議而採取懲罰性措施，我們呼籲立即撤銷這些措施。」

當時投票支持聯合國決議的國家都簽署了這項聲明，包括阿爾及利亞、阿根廷、比利時、愛爾蘭、巴基斯坦和南非等；但也有一些當時棄權的國家簽署，例如日本、法國和韓國；甚至有當時投下反對票的國家簽署聲明，例如德國和愛沙尼亞。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在聲明中說：「此事別具意義，因為這顯示，無論各國投下贊成或反對票，都團結一致反對這些懲罰性措施。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人被問到這項聲明時說，古特瑞斯「深深關切以色列近期對巴勒斯坦當局實施的措施」，強調不應針對尋求國際法院意見一事展開報復。

聯合國安全理事會預定18日召開巴勒斯坦議題相關會議。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）本月初參訪耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），安理會隨即為此開會討論，以色列和巴勒斯坦代表在會中激烈交鋒。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120117