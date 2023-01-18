美國機場2022年共沒收6542支槍 創歷年新高

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國運輸安全局去年從全國各地機場沒收的槍枝，數量打破紀錄，他們去年從旅客的手提行李中，一共發現6542支槍。

美國運輸安全局（Transportation Security Administration, TSA）在今天發布的聲明中提到，他們在262個不同的機場，查獲數量創下紀錄的槍枝。該局每年沒收槍枝的總數都超過前一年，直到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大爆發的2020年才中斷這樣的情況。

2022年查獲的槍枝總數，比2021年搜到5972支的紀錄還多。去年查緝到的槍枝中，近9成裝有彈藥。

查獲槍枝數量最多的機場，多位在全國各地的大城市。

哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）沒收的槍枝最多，一共有448支，那是美國運輸安全局2001年成立以來，一年內在單一機場收走最多槍枝的紀錄。

德州的達拉斯─沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International airport）沒收了385支槍排在第2，喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）沒收了298支槍排在第3。

排名在後的分別是沒收了213支槍的田納西州納希維爾國際機場（Nashville International Airport），及沒收了196支槍的亞利桑那州鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）。

美國運輸安全局在新聞稿中表示，他們在每100萬旅客的隨身行李中，平均會發現8.6支槍。在2022年，他們在全國各地的機場，一共搜查了約7.61億名旅客和機組員。

平均來看，該局每檢查11萬6394名旅客，就會發現一把槍。

該局的新聞稿提到，當他們的工作人員在X光機螢幕上看到槍枝影像時，會立刻通知那個機場的執法機構，機場執法部門會決定如何處理槍枝或旅客。

新聞稿中指出，槍枝只有在卸下彈藥、鎖在硬箱，並放在托運行李的情況下，才能帶上飛機。辦理登機手續時，旅客需在航空公司的櫃台申報槍枝、彈藥、相關零件等物品。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120118