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越南國家主席阮春福下台 副手武氏映春暫代職務

2023/1/18 20:48
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（中央社記者陳家倫河內18日專電）越南國會今天下午召開特別會議，正式免去阮春福的越南國家主席職務，遺缺由國家副主席武氏映春暫代。

第15屆國會第3次特別會議今天下午召開，共有482名國會代表參與不記名投票，最終465人贊成通過免去阮春福（Nguyen Xuan Phuc）的國家主席職務及國會代表資格。

越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）並代表國會常務委員會宣布，武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）將代理國家主席。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，根據越南憲法，越南國家主席由國會代表表決選出，做為國家元首以及對內與對外事務的代表。萬一國家主席長期未能履行職務，將由副主席暫代，直到國會正式投票選出新人選。

越南國家主席陳大光（Tran Dai Quang）2018年因病去世後，遺缺即由時任國家副主席鄧氏玉盛（Dang Thi Ngoc Thinh）暫代。

今年53歲的武氏映春出生於1970年1月8日，來自越南南部安江省（An Giang），擁有公共管理碩士學位。

她是越南共產黨第12、13屆中央委員，曾經擔任中學教師，之後在安江省的黨務機構擔任研究專員。

武氏映春在2013年2月擔任安江省副省長，以及省委副書記。2015年10月擔任安江省委書記，並於2021年4月被選為國家副主席。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間弊案頻傳，過去一年來，已有上百人遭到逮捕與起訴。

在兩名副總理1月初自請辭職通過後，越共第13屆中央委員會17日召開會議，審議阮春福請辭退休案，最後同意照案通過，越南國會隨即於今天下午開會，正式免去阮春福的國家主席職務。（編輯：陳惠珍）1120118

#武氏映春
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#越南
阮春福
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