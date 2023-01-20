擺脫疫情零收入 印尼舞獅工廠訂單爆滿喜迎春節[影]

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（中央社記者李宗憲茂物20日專電）春節前夕，印尼一間專門製作舞獅道具的工廠裡，員工為舞獅上漆、黏貼裝飾，忙得不可開交。老闆透露，疫情期間幾乎沒有訂單，今年的生意終於好轉，恢復至疫情前的水準，看到了復甦的曙光。

距離印尼首都雅加達約一個多小時車程的茂物（Bogor）市，有座小型舞獅工廠隱身在村莊裡，老闆立立（Lily）向中央社表示，農曆新年前的一整個月通常是每年最忙碌的時候，但過去兩年遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，工廠幾乎沒有訂單。如今疫情緩和後訂單增加，終於能揮別零收入的窘境。

印尼舞獅工廠員工薩里普丁（Saripudin）在舞獅道具上繪製圖像。中央社記者李宗憲茂物攝 112年1月20日

立立說：「疫情期間有活動限制，沒有任何表演活動，對舞獅產業影響很大，只能靠老本過活。但現在的情況已經回到疫情前。很感謝神，訂單甚至比以前更多。」他並透露，工廠的訂單除了來自印尼不同城市，還有來自中東及歐洲各國的客戶。

立立向中央社表示，舞獅已經成了體育項目之一，不單單在春節才有表演，其他月份也會有舞獅比賽，因此舞獅道具的需求也因此增加。

從工廠建立初期，就開始製作舞獅的員工薩里普丁（Saripudin）說，疫情期間只能四處打零工，收入不穩定，如今因訂單源源不絕，終於能有固定收入，感到很開心。他向中央社強調，舞獅表演已經不是華人專屬的傳統，很多本地穆斯林也會參與演出。

看著一個個即將出貨的舞獅道具，老闆立立的好心情表露無遺，並笑著對中央社說，很難統計這個月的收入有多少，因為實在太忙了，他解釋：「一個月通常會有5到6場的舞獅表演，可能做20到30個舞獅道具，但不是每個月的訂單數量都相同，因此很難算出一個月的平均收入。」

中央社記者到立立的舞獅工廠這天，有其他印尼媒體也與他有約。這間家庭式工廠，雖然僅有5名員工，卻是雅加達近郊歷史最悠久、也是規模最大的舞獅工廠，遠近馳名。

立立指出，自從印尼政府允許民眾慶祝春節後，他就開始製作舞獅，當初是向一名老師傅學習這門技藝，至今已有20幾年的經驗。目前所遇到的最大挑戰是取得道具原料，像是毛皮和配件都得從中國進口，而中國先前疫情嚴峻，工廠訂購的貨物都會延遲。

印尼曾在前總統蘇哈托（Suharto）執政時期，禁止民眾公開慶祝農曆新年，直到2000年初才解禁，2022年印尼政府正式將農曆新年定為國定假日。

如今，每到春節期間，許多印尼購物商場都會擺放春節裝飾，唐人街也會販賣年貨，而當地電視台則會播放春節特別節目，印尼民眾能感受到濃濃年味。（編輯：黃自強）1120120

今年51歲的舞獅工廠老闆立立指出，今年的訂單已超越疫情前的數量，這代表過去因疫情停辦的活動恢復舉行。中央社記者李宗憲茂物攝 112年1月20日