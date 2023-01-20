更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／假訊息認知作戰氾濫 杜奕瑾：從操作歷程找端倪
首頁 / 國際

新加坡揮別疫情陰霾 牛車水街頭熱鬧迎兔年

2023/1/20 10:06（1/20 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡揮別疫情陰霾，今年牛車水可望恢復往年的熱鬧過年氣氛，圖為牛車水新春燈飾「福兔全家福」主燈。圖攝於1月4日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月20日
新加坡揮別疫情陰霾，今年牛車水可望恢復往年的熱鬧過年氣氛，圖為牛車水新春燈飾「福兔全家福」主燈。圖攝於1月4日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）新加坡揮別疫情陰霾，睽違2年的牛車水年貨市集終於恢復，春聯、糕點、零食、臘味等攤位齊聚一堂，吸引大批民眾前往；牛車水街頭一帶也亮起兔子主題燈飾，充滿年節氣氛。

兔年即將來臨，過去2年受COVID-19疫情限制而停辦的牛車水年貨市集今年終於恢復舉辦，從元旦持續到除夕當天。各式各樣的年貨攤位齊聚一堂，吸引大批民眾趕在過年前採購果凍、糖果、糕餅、臘味、春聯等年貨，還可看到不少外國遊客逛攤位，感受華人過年氣氛。

其中一家廣式臘味攤位老闆受訪表示，今年生意比過去2年都好，業績大概成長20%到25%。

牛車水（Chinatown）是新加坡的唐人街，堪稱當地「年味」最濃的地方。以往農曆年前夕，牛車水年貨市集就是星國民眾辦年貨的熱門去處。

隨著新加坡疫情穩定，星政府已解除大部分防疫措施，牛車水一帶的人潮也逐步回流，今年過年前幾週就有大批民眾前往年貨市場採購，當地知名的肉乾店也出現不少人排隊購買。

除了年貨市集，牛車水街頭也亮起一系列兔子主題的新年燈飾，其中最吸睛的是10公尺高的「福兔全家福」主燈，另外還有許多大小不一的兔子造型燈飾沿著周邊街道展示，迎接兔年到來。

牛車水其他迎春活動還包括過年前2個週末舉行的舞台表演，除夕夜當天，牛車水廣場將舉行新春倒數派對，預期將吸引不少民眾到場同歡，可望恢復以往熱鬧的過年氣氛。（編輯：郭中翰）1120120

睽違2年，新加坡牛車水年貨市集終於復辦，吸引不少民眾前往。圖攝於1月4日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月20日
睽違2年，新加坡牛車水年貨市集終於復辦，吸引不少民眾前往。圖攝於1月4日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月20日
睽違2年，新加坡牛車水年貨市集終於復辦，其中一家臘味攤位吸引不少消費者購買。圖攝於1月4日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月20日
睽違2年，新加坡牛車水年貨市集終於復辦，其中一家臘味攤位吸引不少消費者購買。圖攝於1月4日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月20日
#新加坡
#牛車水
#年貨市集
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族