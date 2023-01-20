新加坡揮別疫情陰霾 牛車水街頭熱鬧迎兔年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）新加坡揮別疫情陰霾，睽違2年的牛車水年貨市集終於恢復，春聯、糕點、零食、臘味等攤位齊聚一堂，吸引大批民眾前往；牛車水街頭一帶也亮起兔子主題燈飾，充滿年節氣氛。

兔年即將來臨，過去2年受COVID-19疫情限制而停辦的牛車水年貨市集今年終於恢復舉辦，從元旦持續到除夕當天。各式各樣的年貨攤位齊聚一堂，吸引大批民眾趕在過年前採購果凍、糖果、糕餅、臘味、春聯等年貨，還可看到不少外國遊客逛攤位，感受華人過年氣氛。

其中一家廣式臘味攤位老闆受訪表示，今年生意比過去2年都好，業績大概成長20%到25%。

牛車水（Chinatown）是新加坡的唐人街，堪稱當地「年味」最濃的地方。以往農曆年前夕，牛車水年貨市集就是星國民眾辦年貨的熱門去處。

隨著新加坡疫情穩定，星政府已解除大部分防疫措施，牛車水一帶的人潮也逐步回流，今年過年前幾週就有大批民眾前往年貨市場採購，當地知名的肉乾店也出現不少人排隊購買。

除了年貨市集，牛車水街頭也亮起一系列兔子主題的新年燈飾，其中最吸睛的是10公尺高的「福兔全家福」主燈，另外還有許多大小不一的兔子造型燈飾沿著周邊街道展示，迎接兔年到來。

牛車水其他迎春活動還包括過年前2個週末舉行的舞台表演，除夕夜當天，牛車水廣場將舉行新春倒數派對，預期將吸引不少民眾到場同歡，可望恢復以往熱鬧的過年氣氛。（編輯：郭中翰）1120120

睽違2年，新加坡牛車水年貨市集終於復辦，吸引不少民眾前往。圖攝於1月4日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月20日