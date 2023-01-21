春節遊日中國客恐少於疫情前 箱根盼迎過往人潮

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（中央社東京21日綜合外電報導）中國等地進入農曆春節長假，但由於中國政府未鬆綁海外旅遊相關限制，研判今年訪日中國觀光客可能會大幅少於疫情前，但日本知名觀光景點箱根仍期待中國旅客早日回流。

日本放送協會（NHK）報導，日本成田機場入境大廳從今天一早開始，就可以看到拖著大行李箱的香港等地旅客入境。

帶媽媽來到日本的香港男性說，3年沒來日本了，因為香港不會下雪，所以要去北海道的二世谷享受滑雪樂趣。

跟雙親一起準備前往長野縣的女性說，這趟要享受溫泉跟美食。她在疫情前每年都會到日本旅遊，很高興今年可以重遊，希望早日重回COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的狀態。

不過，中國政府持續對國民實施海外旅遊限制，日本政府也要求各航空公司不加開往來日本與中國各航點的直航航班。成田機場公司表示，在COVID-19疫情流行前的2019年春節前，包括港澳在內的中國航班每週約有370班，反觀今年航班數不到當年4成，預料今年來自中國的遊客不會大幅成長。

以往可以看到大量中國遊客的知名觀光景點箱根，目前在春節期間仍看不太到有什麼中國遊客。位於蘆之湖畔的紀念品店店家說，對今年春節會不會有中國旅客來訪感到不安，「期待未來中國遊客能增加」。

日本政府觀光局表示，推估2022年12月訪日外國觀光客約137萬人，是2021年同期的113倍之多，但疫情前占整體外國觀光客約3成的中國旅客，如今只占約2%。

在箱根周邊經營鐵路及觀光船的公司說，上個月出現在針對外國旅客的旅客諮詢中心內的中國旅客，只占整體外國旅客約4%，呈現出依然相當低的水準。

這間公司期待未來中國旅客能增加，已從上個月開始在購買箱根交通周遊券的網站中，增加了簡體中文及繁體中文的語言選項，逐步做好迎接遊客的準備。

小田急箱根控股公司職員市原健太說，雖然外國旅客數已有相當回流，但仍不知道能否達到疫情擴大前的一半水準。

市原說，往年春節期間這裡的遊客都以中國本土遊客為主，觀光船內是幾乎聽不到日語般的熱鬧，「希望中國旅客早日回流，讓箱根重拾過往般熱鬧」。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1120121