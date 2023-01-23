援助烏克蘭現分歧 德法仍強調結盟重要性

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）儘管俄羅斯入侵烏克蘭使德法出現分歧，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天依舊強調兩國在二戰後結盟的重要性。

法新社報導，在是否批准豹2戰車（Leopard 2）移交給烏克蘭一事上，德國飽受各方施壓。蕭茲沒有做出任何承諾，仍堅持所有盟友必須共同努力。

然而，馬克宏清楚表明，法國在是否支援法國製造的雷克勒（Leclerc）主力戰車方面「不排除任何可能性」。法國已經支援烏克蘭輕型戰車。

不過，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）之後也鬆口表示，波蘭若將德製「豹2」戰車移交給烏克蘭，德國政府不會出手阻撓。

蕭茲正在巴黎訪問，慶祝德法戰後結盟60週年。時常被形容為「歐洲馬達」的德法關係目前正陷入不尋常的緊張狀態。

除了據報法國對於德國援烏的審慎態度感到不耐煩外，兩國在核能、預算問題上的分歧，以及兩國領導人之間可能缺乏化學反應，都造就了緊張局勢。

不過，蕭茲在巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）演說時表示，德法維持牢固關係對歐洲大陸至關重要。

他說，「正如同過去，未來建立在我們兩國的合作上，也是團結歐洲的驅動力」。

馬克宏則說，「因為德國和法國清除了通往和解的障礙，因此必須成為重新啟動歐洲的先驅」。

他形容兩國是「團結歐洲的火車頭」，「我們是在同一個身體裡的兩個靈魂」。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120123