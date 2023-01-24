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影片／北加州槍擊案7死1傷 華人農工殺害同事遭逮
首頁 / 國際

北加州槍擊案7死1傷 華人農工殺害同事遭逮[影]

2023/1/24 11:38（1/24 13:04 更新）
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舊金山市以南的沿海城市半月灣23日下午傳出兩起槍擊案，已知7死1傷，嫌犯遭警方制伏逮捕。（ABC Affiliate KGO via 路透社）
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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）舊金山市以南的沿海城市半月灣今天下午傳出兩起槍擊案，執法人員表示一名男子在兩個地點開槍，已知有7人死亡、1人受傷。市議員告訴當地媒體遇難者為「華人農民」。

發生槍擊案的半月灣市（Half Moon Bay）位在舊金山以南的聖馬提歐郡（San Mateo County），距離舊金山市約40分鐘車程。

聖馬提歐郡警方接獲報案抵達一處案發現場後發現4人已命喪槍下，另有一人狀況危急被送往史丹佛醫療中心急救；警方同時在不遠的另一處地點發現3人中彈不治。

灣區電視台ABC7取得一段影片，畫面中，3名警方持槍前進車輛之間，將一名身穿牛仔褲、紅袖外衣的男子制伏，隨後數名員警衝上前幫忙。

影片來源：ABC7

聖馬提歐郡警長辦公室已證實，被逮捕的男子為67歲的趙春利（Zhao Chunli，譯音），警方也在他車上發現行凶武器。

當地媒體報導，趙春利是華人農工，死者多半是與他一起工作的華人。

半月灣市議員希梅內斯（Joaquin Jimenez）表示，發生槍擊案的兩個地點，其中一個是種植香菇的農地。ABC7根據消息來源報導，這處農地以種植大麻為周遭所知，嫌犯為當地農工，受害者為其同事。

聖馬提歐郡議員穆勒（Ray Mueller）說案發當時有小孩在現場。

警方研判嫌犯為一人犯案，動機尚不清楚。

聖馬提歐郡警長柯普斯（Christina Corpus）表示，這起事件對半月灣社區來說是極為嚴重的悲劇。

加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日晚間發生大規模槍擊案，加州州長紐松（Gavin Newsom）表示還在當地慰問受害者，就接獲另一起槍擊案的消息，現在是雪上加霜。（編輯：郭中翰）1120124

#舊金山
#槍擊案
#華人
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