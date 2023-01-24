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美加州半月灣槍擊案 外交部：目前無台僑或學生受害

2023/1/24 18:19
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）美國加州半月灣市發生槍擊案造成7死及多人受傷，外交部今天表示，依據目前所獲初步資訊顯示，受害者皆為美國當地居民，應無台灣僑胞或學生受害。

外交部副發言人蕭光偉向中央社表示，美國加州半月灣市（Half Moon Bay）在當地時間23日下午發生槍擊事件，外交部獲悉消息後，第一時間請駐舊金山辦事處向當地警政等單位查證。

蕭光偉表示，目前訊息顯示無台灣僑胞或學生受害，外交部將持續密切追蹤相關資訊，並請駐舊金山辦事處與當地政府機關、僑界、留學生及急難救助組織等單位保持聯繫，隨時掌握最新消息。

外交部特別提醒，民眾在海外請特別注意自身安全，如果在北加州地區遭遇急難，需要外館協助，可撥打駐舊金山辦事處緊急聯絡電話：+1-415-265-1351；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095通知外交部緊急聯絡中心，以獲得必要協助。

舊金山市以南的沿海城市半月灣23日下午傳出兩起槍擊案，執法人員表示一名男子在兩個地點開槍，已知有7人死亡、1人受傷。市議員告訴當地媒體遇難者為「華人農民」。

發生槍擊案的半月灣市位在舊金山以南的聖馬提歐郡（San Mateo County），距離舊金山市約40分鐘車程。（編輯：林淑媛）1120124

#外交部
#蕭光偉
#美國
蕭光偉
外媒報導布林肯2/5訪中 外交部：與美密切聯繫掌握外交部感謝美日一週內兩度公開力挺台海和平穩定
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