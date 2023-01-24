加州舞廳槍擊案華裔第3代與凶嫌扭打奪槍 警讚「救命英雄」[影]

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在21日挺身阻止加州舞廳槍擊案凶嫌的布蘭登‧蔡（右）被警方讚為英雄，他奪槍之舉救了多條人命。（美聯社）

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（中央社蒙特瑞公園市24日綜合外電報導）美國加州蒙特瑞公園市一處舞廳21日發生槍擊案，累計11人死亡，槍手行凶後前往第2家舞廳企圖再開殺戒，卻遭舞廳第3代老闆奪槍後逃跑，最後在和警方對峙後自戕身亡。

根據美國有線電視新聞網（CNN）與美國國家廣播公司（NBC）報導，在家族事業來來舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio）工作的第3代老闆布蘭登‧蔡（Brandon Tsay，音譯）說，他21日深夜聽到「特別的金屬聲響」。

當時在售票窗口工作的布蘭登說，一名男子闖入辦公室，這名男子在觀察房間周遭後，拿著槍指著他。他嚇得整個人都僵住了。

布蘭登回憶起看見持槍男子的那一刻，他當時想著：「我快沒命了。我完蛋了。」

突然間，他靈光一閃衝向凶嫌，兩人扭打約40秒，但他說感覺「很久很久」。凶嫌攻擊他，不但打他的臉、頭的後方和背，還有他的雙手。

「我試圖讓槍口遠離我和舞廳，壓向地下，預防他開槍。」在和凶嫌扭打之際，布蘭登想著：「若沒搶下這把槍，我，還有周遭的人、我的朋友，以及我的家人，後果將如何？」

最後布蘭登終於從凶嫌手中奪下了槍，這是他有生以來第一次拿著槍。他叫槍手離開，「我威脅他，說我會開槍」。

布蘭登說，當時這名槍手似乎打算再次攻擊，但後來離開大廳，跑回他的廂型車。槍手離開後，布蘭登立即報警，手上還握著槍。

加州警方表示，槍手在蒙特瑞公園市（Monterey Park）「舞星大舞廳」（Star Ballroom Dance Studio）行凶後，前往第2家位於艾罕布拉（Alhambra）的舞廳。

警長魯納（Robert Luna）原本說有兩人奪下槍手的槍，昨天改口稱是布蘭登單獨一人奪下凶槍。魯納說，他是英雄，奪下凶嫌的武器，救了多條人命。

知情的執法官員表示，當局從布蘭登奪走的凶槍，追查到凶嫌的身分是陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）。

警長魯納表示，警方22日循線在托蘭斯市（Torrance）找到凶嫌。警方在接近凶嫌的廂型車時，凶嫌開槍自戕。

布蘭登告訴CNN，大家都說他攻擊凶嫌很勇敢，但他說：「我覺得沒有恐懼，就沒有勇氣。」

布蘭登說，蒙特瑞公園市舞星大舞廳的受害者中，很多人他都認識，他們全都是同一個關係緊密社區的一份子。他對受害者家人表達哀悼之意，也希望傷者早日康復。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120124