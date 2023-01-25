加州槍擊倖存者血泊中裝死保命 台灣慈濟志工協助

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）美國加州蒙特瑞公園市一處舞廳21日發生槍擊案，慈濟在現場附近提供協助。志工透露多名倖存者情緒近崩潰，有人倒在血泊中裝死才保住性命。

洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日農曆除夕夜發生大規模槍擊案，事件震驚全美。72歲凶嫌陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）進入舞星大舞廳開槍，造成11死10傷。

來自台灣的慈善團體「慈濟」22日凌晨起與駐洛杉磯辦事處保持聯繫，並應當地警局請求，派遣志工進駐州政府的訊息協調中心，提供翻譯，協助聯絡受害人家屬。

志工一連幾天也進駐洛杉磯郡檢察官辦公室設立的受難者協調小組，提供翻譯，也為槍擊案倖存者撫慰心靈。

慈濟愛滿地聯絡處資深志工陳健接受中央社記者訪問，談到近3天在場撫慰倖存者，不少人目睹事件發生，久久無法恢復心情。

洛杉磯郡政府在事發地點不遠的蘭利長者中心（Langley Senior Center）提供心理輔導，志工受邀在第一線協助。槍口下倖存的受害者接受專業心理諮商後，因語言親近，與志工長談。

陳健表示，得知事發舞廳顧客以越南裔、華裔為主，慈濟召集懂越南語、廣東語、華語和台語志工團隊，進駐服務中心，在場團隊皆有重大災害服務經驗。

陳健指出，談話倖存者中，有一位當時與好友一起。槍擊發生後，親眼見好友過世，兩人抱在一起，因為身上沾染好友鮮血，倒在血泊中裝死，才躲過兇手追殺。

另一名女士目睹案件，幾天來都無法入眠與進食，雖經心理專家協助，情緒仍不穩。當事者花了很長時間與志工交談，抒發心理壓力。

另一名倖存者目睹友人在眼前倒下，當下沒意識到發生槍擊，以為友人開玩笑，後來才知道倒下的友人中槍，間接為自己擋了子彈。這名倖存者在兇手離開後，奪門而出四處尖叫。

槍擊案目前已知11死9傷，不過舞廳現場有50多人，許多人目睹槍擊，心情多日仍無法平復。

陳健表示，受害者服務中心有專業心理諮商專家，慈濟志工從旁協助倖存者平復心情，「最主要的是保持同理心，好好聽對方講，保持正向態度，在人們最脆弱的時候，提供心靈撫慰」。（編輯：廖漢原）1120125

美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日除夕夜發生槍擊案，慈善團體慈濟美國總會、駐洛杉磯辦事處派員在受害者服務中心提供協助。（慈濟提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月25日