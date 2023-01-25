加州半月灣槍擊案 警方證據指向職場暴力

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（中央社記者張欣瑜舊金山24日專電）加州半月灣昨天發生兩起槍擊案，警方今天上午召開記者會稱這是一起「職場暴力」，受害者有華裔和西班牙裔民眾，駐舊金山辦事處表示至今天上午無接獲台僑受害消息。

聖馬提歐郡（San Mateo County）警方指出7名受害者當中有6名成年男性和1名成年女性，包括亞裔和西班牙裔民眾，由於部分受害者為移民，警方在查證身分上有其難度。

半月灣槍擊案嫌犯趙春利（Zhao Chunli，音譯）為當地居民，23日下午，他持槍到其工作的農場行凶，隨後再前往另一處農場犯案。

警方表示趙春利使用的槍枝為合法購買登記的半自動手槍，已將他以涉嫌謀殺、謀殺未遂、和改裝槍枝等罪名拘捕登記，他預計明天出庭。

聖馬提歐郡警長柯普斯（Christina Corpus）稱這起大規模槍擊案是「工作職場暴力事件」。

根據灣區媒體取得的法庭紀錄，嫌犯於10年前在聖荷西（Jan Jose）工作時，就曾威脅要「用刀子砍同事的頭」，並試圖用枕頭悶死同事。

半月灣槍擊案發生當日晚間，東灣奧克蘭再傳出槍戰、造成1人死亡；21日除夕當天，加州亞裔大城蒙特瑞公園市（Monterey Park）也發生槍擊案造成11人死亡，加州3天內槍擊案奪去19條人命。

加州州議會亞太裔立法黨團23日舉行悼念活動，表示適逢農曆新年期間、家人團聚時刻，亞裔社區面臨悲慘事件，黨團將致力結束槍擊暴力。

2023年還未滿1個月，根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，不包含槍手在內死亡或受傷人數4人或以上的大規模槍擊案，全美已發生39起，共造成70人死亡、167人受傷。（編輯：蔡佳敏）1120125