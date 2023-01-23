加州「小台北」除夕夜華人舞廳槍擊10死 疑感情糾紛釀殺機

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加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日除夕夜發生槍擊至少10死，相隔一條馬路的新年慶祝活動22日取消，前一天人潮洶湧的攤位空無一人。有居民放置鮮花致哀。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊，造成至少10人死亡。根據周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，凶手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。

位於洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市（Monterey Park），早期有大批台灣移民居住，有「小台北」之稱。但近二十年台灣移民逐漸移出，這個區域以中國移民占多數。

事發舞廳名為「舞星大舞廳」（Star Dance），21日美國西岸時間除夕夜的晚間10時左右發生槍響。幾個小時之前，僅相隔一條馬路，上萬人參加的封街嘉年華會才剛收攤。

中央社記者今天走訪案發現場周邊，原本一連兩天舉行的封街慶祝活動，今天清晨決定取消。案發現場的街道部屬警力，管制交通，有民眾身穿新年傳統服飾到場，準備參加活動才知道已取消。

雖然封街活動取消，不少居民在大年初一上街購物時，駐足警方的封鎖線外。當地高中的教師安德莉（Andrea）帶著鮮花，在街道上向罹難者致意。

安德莉向中央社記者表示，她向來覺得蒙特瑞公園市一帶非常安全，這裡亞裔占多數，她很驕傲在這個地方教書；她很傷心，事發的舞廳內大多是老年人，正在慶祝重要節日的時候發生悲劇。她已經做好準備，協助學生面對祖父母輩過世的哀傷。

美國加州蒙特瑞公園市的「舞星大舞廳」21日除夕夜晚間發生槍擊案。居民表示，這家舞廳是當地夜生活去處之一。圖為舞廳招牌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日

除夕夜晚間發生槍擊案後，警方隔天一早在周邊街道拉起封鎖線。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日

居民向記者透露，舞廳老闆馬名偉來自中國，在當地經營舞廳20多年，開課指導國標舞、社交舞之外，經常舉行舞蹈比賽。該處舞廳是當地夜生活的一部分，進出舞廳的顧客多為50歲以上的長者。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源向記者表示，他與馬名偉認識多年，身邊也有朋友是舞廳的常客，這處舞廳過去就經常出事，通常是夫妻之間為了上舞廳而爭風吃醋的糾紛。

莊佩源指出，根據他所掌握的訊息，行凶的槍手是一名華人，因為妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因為嫉妒而行凶。

莊佩源說，昨天深夜聽聞槍擊案時，華人社區都非常震驚，深怕是仇恨犯罪，不過透過管道瞭解之後，他相信這是一件家庭暴力事件，因為美國槍枝氾濫，造成無辜的人也受害。

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）今天在記者會上指出，在逃嫌犯是一名亞裔男性，但關於槍枝或犯案動機沒有進一步說明。洛杉磯郡警方今天白天在南邊的托蘭斯（Torrance）包圍一輛廂型車。

這輛廂型車被警方認為與舞廳槍擊案相關，據媒體報導，警方在車上發現一具男性遺體，但警方仍未公開證實這名死者就是槍擊案的凶嫌。（編輯：周永捷）1120123

加州蒙特瑞公園市21日除夕夜發生槍擊至少10死，一名銀髮男性帶著鮮花在警方的封鎖線外駐足。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日

加州蒙特瑞公園市除夕夜發生槍擊至少10死，原定春節活動取消，讓穿著傳統服裝準備參加新年活動的當地居民撲了個空。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日

槍擊案發生後，大年初一相隔一條馬路的新年活動取消，警察荷槍站崗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日

舞星大舞廳（左方建築）在當地開設20多年，居民表示，顧客多為50歲以上的年長者。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日

槍擊案發生後，原定在相隔一條街舉辦的新年活動取消，警方持槍站崗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日