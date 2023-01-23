加州蒙特瑞公園市血案凶嫌證實喪生 動機不明

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國加州洛杉磯警方今天表示，農曆新年期間因槍擊血案而被通緝的男子已經喪生，顯然是自戕身亡。

法新社報導，洛杉磯郡警察首長魯納（Robert Luna）表示，警方先前追蹤到一輛遭通緝的廂型車，當警方靠近車輛時，車內傳來一聲槍響。

魯納說：「凶嫌身上有自己造成的槍傷，當場死亡。」

這名男子為72歲的陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）。

魯納表示，「我可以證實這起大規模槍擊事件沒有仍在逃的嫌疑人」，他並補充說這次造成10人喪生的槍擊事件動機尚不明朗。

他說：「調查仍在進行中。調查人員正馬不停蹄蒐集更多資料，釐清這起慘案背後的動機。」

同時，美國總統拜登今天下令所有聯邦機構降半旗，悼念加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）凶殺案的受害者。

白宮聲明說，拜登指示降半旗至26日日落，「以對2023年1月21日在加州蒙特瑞公園市無端暴行受害者表示尊重」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120123