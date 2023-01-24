蒙特瑞公園市槍擊案1名傷者不治 死亡數增至11人

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（中央社蒙特瑞公園市23日綜合外電報導）美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）一處舞廳21日晚間發生大規模槍擊案，造成10人喪命、10人受傷，但其中1名傷者已經不治身亡，槍擊案死亡人數增至11人。

美聯社報導，加州洛杉磯郡衛生服務部門今天表示，在洛杉磯郡暨南加大醫學中心（Los Angeles County-USC Medical Center）接受治療的4名傷患中，有1人已經死於槍傷。

洛杉磯郡衛生服務部門的新聞稿還指出，洛杉磯郡暨南加大醫學中心的1名傷者情況危急，另外2人正復原中。

洛杉磯郡警方昨天表示，在農曆新年期間犯下槍擊血案而被通緝的男子已經喪生，顯然是自戕身亡。這名男子為72歲的陳有瑾（Huu Can Tran，音譯），當局仍在調查犯案動機。（譯者：陳彥鈞）1120124

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