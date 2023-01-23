加州蒙特瑞公園市槍擊案10死 凶嫌與警對峙後疑自戕身亡

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美國加州有許多亞裔居民的蒙特瑞公園市21日晚間一處舞廳發生槍擊案，造成10死10傷，凶嫌掃射後逃逸。警察22日在托蘭斯包圍一輛廂型車。（法新社）

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（中央社加州托蘭斯22日綜合外電報導）美國加州警方今天追捕一名於農曆新年活動期間在舞廳開槍擊斃10人的歹徒，期間與一輛白色廂型車對峙，僵持許久後展開行動，攝影畫面顯示駕駛座上倒臥一具遺體。

法新社報導，12個小時前，一名據警方所述為亞裔的男子在洛杉磯郡（Los Angeles County）蒙特瑞公園市（Monterey Park）一間舞廳掃射後逃逸，促使警方展開追緝行動。

目擊者表示凶嫌全副武裝、不分青紅皂白地濫射，至少還有10人受傷，部分傷勢危急。

10名死者中包括5男5女，警方並未公布年齡或姓名。

警察今天在洛杉磯以南的托蘭斯（Torrance）包圍一輛廂型車。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導稱現場傳出槍聲。

對峙許久後，重裝備的警察在裝甲車支援下靠近白色廂型車，並用手中武器砸碎副駕那一側的車窗。

人在現場的法新社攝影記者於警方行動後拍攝的照片顯示，駕駛座上有一具男性遺體。

有媒體引述執法消息來源的話說，這名男子死於自戕。

警方尚未證實任何細節，稍早時僅說正在執行「戰術事件」，「會是我們要找的凶嫌嗎？有可能」。

洛杉磯郡警方釋出的照片顯示，主嫌為一名戴著毛帽和眼鏡的亞裔男子。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120123