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加州蒙特瑞公園市槍擊案已知9死 鄰近農曆年慶祝活動區域【更新】

2023/1/22 17:29（1/22 18:51 更新）
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蒙特瑞公園市21日晚間發生槍擊事件，造成數人傷亡。（TNLA/via 路透社）
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（中央社加州蒙特瑞公園市22日綜合外電報導）「洛杉磯時報」今天報導，執法機構人士表示，加州蒙特瑞公園市發生槍擊事件，地點接近華人慶祝新年活動區域，警方正在處理。美聯社報導，警方表示至少9人喪命。

社群媒體上貼出的畫面顯示，緊急救護人員在現場救治傷患，大批警力駐守已遭封鎖的街道，並有直升機在上空盤旋。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）訪問現場附近一位餐廳的亞裔老板，他表示，事發後有些人躲到他店裡，並說有名男子持機槍行凶。他又說，相信槍擊事件是發生在一家舞廳。

蒙特瑞公園市（Monterey Park）位在洛杉磯市區東方，距離約13公里，有大約6萬居民，大量亞裔定居此處。

洛杉磯時報報導，這起槍擊事件是在昨晚10時過後發生，地點就在慶祝農曆新年活動的地方附近。稍早才有數以千計民眾聚在當地參加慶祝活動，是南加州規模最大的農曆新年活動之一。（譯者：林治平）1120122

蒙特瑞公園市華人農曆新年慶祝活動區域附近21日晚間爆槍擊案，警方拉起封鎖線。（TNLA/via 路透社）
蒙特瑞公園市華人農曆新年慶祝活動區域附近21日晚間爆槍擊案，警方拉起封鎖線。（TNLA/via 路透社）
#蒙特瑞公園市
#洛杉磯時報
#路透社
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