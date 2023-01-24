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示威效應 艾爾段：別指望土耳其支持瑞典入北約

2023/1/24 14:25
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（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段今天表示，抗議人士週末在土國駐斯德哥爾摩大使館附近示威時焚燒可蘭經後，瑞典不應再指望土耳其會支持他們加入北大西洋公約組織。

瑞典首都斯德哥爾摩21日上演街頭示威活動，除了反對土耳其，也反對瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），使得兩國緊張關係加劇；瑞典加入北約須獲土耳其支持。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在內閣會議後表示：「那些批准（抗議人士）在我們大使館前做出這類褻瀆行為的人，不應再指望我們支持他們加入北約。」

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）拒絕立即對艾爾段這番言論置評，他在書面聲明中對路透社表示，想確切了解艾爾段所發表的內容。

比爾史特龍還說：「有關瑞典加入北約一事，瑞典、芬蘭與土耳其曾達成一項協議，而我們將尊重這份協議。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭去年申請加入北約，但這需要北約30個成員國都批准。

安卡拉當局此前曾說，瑞典首先特別要對土國視為恐怖分子的人採取更明確的立場，這些人主要是庫德族武裝分子，以及一個2016年發動政變未遂的組織。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，芬蘭和瑞典已準備好加入北約，但他拒絕評論華府是否認為艾爾段此言意味最終將向兩國關上大門。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120124

#北約
#瑞典
#艾爾段
艾爾段
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比爾史特龍
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