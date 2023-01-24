部分中國國企疑暗助俄軍 拜登政府與北京對質

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）知情人士透露，美國拜登政府已向北京提出證據，證明部分中國國營企業可能正為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供援助，美方正試圖釐清北京對此是否知情。

彭博社報導，要求匿名的消息人士拒絕透露中企支援具體細節，僅表示其中包括非致命軍事與經濟援助，且未完全避開美國及盟友在俄軍入侵烏克蘭後實施的制裁方案。

知情人士指出，上述趨勢令人擔憂，因此美國官員向北京提出交涉，並警告為俄方提供實質援助的後果，惟他們拒絕透露雙方接觸的細節。

中國國家主席習近平一直避免就入侵烏國一事公開批評俄羅斯，同時主動提出願在和平談判中發揮作用，並反對在軍事衝突中動用核武。

針對相關報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人、中央情報局（CIA）發言人與中國駐華盛頓大使館皆未回覆置評請求。

儘管相關消息尚不明確，但美國官員表示，他們認為現在俄中關係非常密切，中國援助俄羅斯的行動也較以往更多。

熟悉拜登政府觀點的知情人士認為，中國國營企業的活動旨在協助俄羅斯在烏克蘭的戰爭，但知情人士並未詳細說明拜登政府握有哪些證據，以支持其觀點。

據報導，拜登政府正評估蒐集到的證據，一旦確定中企支持俄軍入侵烏克蘭，勢必會對美國對中俄兩國的政策產生負面影響。

由於美國對烏克蘭的戰略中，一大重點放在孤立俄國蒲亭（Vladimir Putin）政府，以限制俄國經濟發展並阻礙俄軍戰爭進程，如果世界第二大經濟體中國加大支持俄國的力度，可能就會削弱拜登戰略的威力。

一旦拜登政府確定北京政府有參與或默許這些國營企業的行動，他們將決定在多大程度上進行反擊。這可能開啟全新的美中爭端領域。

在烏克蘭戰爭爆發前，中俄宣布雙方友誼「無上限」。美國官員認為，中國最初打算向俄羅斯出售致命武器，供俄軍在戰場上使用，但知情人士稱，拜登政府認為中國的初始計畫已然縮水，且中國並未盡其所能地協助蒲亭入侵烏克蘭。

知情人士稱，拜登政府認為，北京政府確實想要幫助俄羅斯，而非像它宣稱的那樣中立。儘管美國要求各國與俄羅斯經濟保持距離，但中國仍決定深化中俄貿易關係。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120124