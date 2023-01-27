2024拚連任布戰線？拜登大談經濟誓阻共和黨亂搞

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（中央社維吉尼亞州春田26日綜合外電報導）美國總統拜登今天在演說中表示，他會否決共和黨所提任何可能造成美國經濟「混亂」的法案。

法新社報導，拜登在維吉尼亞州一處管線裝配工工會講堂演說，談論他的經濟願景。他說：「我不會讓這種事發生，只要有我在就不會發生，我會否決一切。」

拜登表示，共和黨籍國會議員力阻國家舉債上限調高，恐導致美債違約，將在這個世界第一大經濟體引發「混亂」和「痛苦」。

至於共和黨提出以30%營業稅取代所得稅的另一大經濟構想，拜登稱此「幾乎令人難以置信」，還說這個花招能讓「百萬富翁和億萬富豪」避免繳稅。

拜登這場演說大談對於美國製造業重生的承諾，為他可能在2024年大選爭取連任布下戰線。

拜登早已創下美國史上最高齡總統紀錄，現年80歲的他尚未宣布是否尋求連任，不過預計很快會做出決定，美國經濟因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停擺後復甦的時機似乎對拜登有利。

根據美國商務部最新數據，2022年國內生產毛額（GDP）成長率為2.1%，較前一年下滑，而第4季GDP年增率為2.9%，優於預期。拜登政府官員藉此宣揚政績，聲稱他們成功讓美國擺脫險境。

同時，通貨膨脹率連續6個月從高位緩慢但穩步下降。

部分民調顯示，拜登支持率仍不高，平均僅42%。不過，鑒於共和黨內極右派人馬在聯邦眾議院有不小影響力，加上前總統川普早已摩拳擦掌，有意在2024年大選東山再起，拜登的算盤是美國人民將選擇他的中間派理念，重演他在2020年大選的勝利。

此外，為強調對經濟的重視，拜登今天也宣布白宮正在召集組成「投資美國內閣」（Invest in America Cabinet），成員包括商務部長、勞工部長、運輸部長、財政部長、能源部長、衛生部長和環境保護署署長。

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名政府官員說法報導，「投資美國內閣」將負責確保拜登的經濟計畫吸引民間投資，並在未來數年持續推動美國經濟發展。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120127