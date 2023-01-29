蕭茲訪南美3國尋求貿易契機 盼減少依賴中國

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（中央社布宜諾斯艾利斯28日綜合外電報導）德國總理蕭茲就任後首次出訪南美洲，他今天在首站阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，呼籲趕快完成談判歐洲聯盟（EU）與南美貿易共同體「南方共同市場」的貿易協議。

綜合路透社與法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）尋求降低德國經濟對中國的依賴、使貿易多元化，以及跟全球民主國家強化關係。此行他將訪問阿根廷、智利和巴西，而這些國家現在的領導人，都是乘著南美新一波「粉紅浪潮」（pink tide）而掌權的左派同伴。

柏林政府希望減少依賴中國供應能源轉型的重要礦物，並讓資源豐富的拉丁美洲成為重要夥伴。拉美的再生能源產出潛力則是另一誘因。

蕭茲今天在跟阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）的聯合記者會上表示：「我們有進一步深化貿易關係的極大潛力，而且源自歐盟-南方共同市場（Mercosur）協議的潛力特別顯著。」

南方共同市場由阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭等國家組成。

歐盟與南方共同市場2019年原則上已達成協議，但各國國會尚未批准。費南德茲曾責備歐洲的保護主義耽擱這項協議；歐盟大使們則要求，巴西必須採取具體措施來防止亞馬遜雨林遭加速摧毀。

巴西新總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾承諾會徹底改革巴西的氣候政策，柏林政府希望隨著魯拉勝選，就能撇開阻礙協議的疑慮。

蕭茲預計在3天訪問的最後一天，也就是30日與魯拉會面，屆時蕭茲將成為魯拉上任後第一位跟他見面的西方領袖。

但蕭茲29日會先跟智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）會面，並參訪紀念1973至1990年皮諾契特（Augusto Pinochet）獨裁暴行的記憶與人權博物館（Museum of Memory and Human Rights）。

俄羅斯入侵烏克蘭在德國引發能源危機，因為德國重度仰賴俄國提供天然氣，這種現象讓人更加意識到經濟方面減少依賴專制國家的必要性。

一名與蕭茲同行的德國政府官員27日告訴記者，德國要減少依賴中國礦物，就必須擁抱曾經迴避的產業，「例如開採鋰礦」，「這項任務深具挑戰，特別是考量到環境與社會的標準」。

阿根廷與智利雄踞南美「鋰三角」（lithium triangle，位於阿根廷、玻利維亞、智利邊界附近），這個區域擁有全球最大的鋰礦藏。

隨同蕭茲出訪的還有10來名企業主管，包括歐洲最大產銅業者Aurubis AG和能源公司Wintershall Dea AG Dea的高層。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120129