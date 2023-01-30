全球銷量破千萬 豐田連3年居冠

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本豐田汽車（Toyota）今天公布的數據顯示，豐田是2022年全球銷量最高的汽車製造商，連續第3年領先德國競爭對手福斯汽車集團（Volkswagen）。

法新社報導，儘管晶片短缺和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情觸發的供應鏈中斷，但豐田及其子公司去年賣出近1050萬輛汽車，與2021年大致相同。

相較之下，2020年被豐田超越的福斯汽車2022年銷量為830萬輛，較前一年減少7%。

豐田表示：「儘管2022年COVID-19疫情擴散使生產受限、半導體需求增加以及其他因素的影響，但由於以亞洲為中心的需求強勁，全球銷售與前一年相同。」

2022年，豐田賣出270萬輛電動車，比前一年增加約5%。其中絕大多數，也就是260萬輛，是油電混合車。

豐田率先推出油電混合車，但部分批評人士表示，儘管對低碳排車需求飆升，但豐田在轉向以電池為儲能和動力來源的電動車方面進展緩慢。

豐田一年前提高研發電動車的目標，並宣布將在2030年之前推出30款電池電動車。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120130