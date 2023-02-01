日本新幹線未卸渡板就發車 清潔人員出腳解危

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本東北新幹線列車1月31日下午發車時，在未注意供輪椅進出車廂的無障礙渡板未卸除情況下就發車，當時在月台上的清潔人員立即用腳踩住渡板解除危機，幸未造成人員傷亡。

日本放送協會（NHK）報導，負責營運東北新幹線的JR東日本公司表示，這種情況應該要緊急停車，列車上的乘組員及工作人員的因應並不恰當，將詳細調查事發狀況。

JR東日本表示，1月31日下午1時20分左右，一列從東京站要前往新函館北斗站的東北新幹線列車，在未卸除無障礙渡板的情況下發車。

列車行駛約10公尺後，當時在月台上的女性清潔人員立即用腳將渡板踩住使其與車廂脫離，該列車就這樣繼續行駛，所幸月台上的乘客及這名女性工作人員都未受傷。

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接受JR東日本委託的公司負責人員在設置完渡板後，因為進出旅客人潮眾多無法完成渡板卸除，此時列車就關閉車廂門發車。當時雖然有列車車掌及幾名工作人員負責進行安全確認，但卻沒有發現渡板仍未卸除。

當時在月台上拍攝到事發過程的男性受訪說，在未卸除渡板的情況下響起發車鈴聲並關閉車廂門，真是令人吃驚；雖然負責清潔的工作人員讓渡板脫離車廂未釀大禍，但還是讓人感到很危險。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120201