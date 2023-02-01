東京三愛大樓3月改建 2027年銀座將現新地標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京1日綜合外電報導）日本東京都中央區銀座知名地標之一的三愛大樓，圓柱造型外觀已陪不少民眾及遊客走過一甲子，大樓所有者理光公司決定3月改建，預計2027年在原址落成一棟新地標。

日本時事通信社、讀賣新聞報導，日本理光公司（Ricoh）今天宣布三愛大樓將於3月改建。這棟外觀圓柱造型的大樓，座落銀座4丁目十字路口一角，對面及斜對面分別是知名的和光百貨本館及銀座三越百貨。

理光社長山下良則說，將打造一棟與銀座大街相匹配的新地標。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

三愛大樓的正式名稱為三愛夢想中心（dream center），是銀座知名地標，樓高9樓的圓柱體外觀採用大面積玻璃帷幕成為一大特徵，長久以來陪伴著往來銀座的人們。

三愛大樓1963年1月開館，是理光創辦人市村清作為集團象徵所興建，至今走過一甲子，建築本體已顯老舊。理光以2027年原址落成新大樓為目標，詳細建設計畫預計今年夏天對外公布。已知3月起將花2年時間解體，整體投資金額未定。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120201