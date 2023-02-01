英澳2+2部長級會議登場 聚焦安全與貿易

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英國與澳洲外交和國防部長2+2會議1日在倫敦登場，聚焦貿易與安全事務，英國外交大臣柯維立（右1）、國防大臣華勒斯（左1）及外交部印太區域事務國務大臣屈維里安出席，澳洲由外長黃英賢（右2）及防長馬勒斯（左2）出席。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月1日

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國政府今天表示，英國與澳洲外交和國防部長年度會議AUKMIN今、明兩天舉行，聚焦貿易與安全事務，將討論如何增強確保印太區域的自由開放與繁榮，並視察澳洲部隊在英國協助訓練烏克蘭志願兵。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與國防部長馬勒斯（Richard Marles）1月30日訪問法國。隨後黃英賢在布魯塞爾與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會晤，於31日抵達英國，在倫敦發表澳洲印太政策相關演說。結束與英國的2+2會議後，馬勒斯將轉往華府，與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）會談。

英澳會談將在倫敦及位於英格蘭東南部的軍港城市朴茨茅斯（Portsmouth）舉行，雙方將前往位於英格蘭南部的軍事訓練場地，視察澳洲協助訓練烏克蘭志願兵。黃英賢昨天演說時透露，目前在英國境內執行相關訓練計畫的澳洲武裝部隊成員約70人。

英國去年7月開始執行烏克蘭志願兵培訓計畫Operation Interflex，今年目標為每120天訓練超過1萬9000人。加拿大、立陶宛、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、紐西蘭、荷蘭等國武裝部隊去年即參與培訓，澳洲為今年新加入成員。

英國政府表示，英澳會談將討論美、英、澳三方安全夥伴關係（AUKUS）的執行進度，包括英、美協助澳洲打造核動力潛艦及建構核能力的進程，以及英國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的現況。

此外，英、澳2021年簽署自由貿易協定，預計今年春天生效，2+2部長級會議將討論英國國會批准協定的進度。部分英國國會議員質疑，協定未能保障英方農牧和食品業者利益。

英國政府指出，外交大臣柯維立（James Cleverly）及國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也將與黃英賢及馬勒斯探討雙方可如何加強應對氣候變遷、發展可再生能源和低碳排科技，並共同向飽受氣候變遷負面衝擊的太平洋島國提供協助。（編輯：馮昭）1120201