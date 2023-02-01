回應美國綠能補貼爭議 歐盟提「淨零產業法」構想

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）美國「降低通膨法案」恐吸走歐盟綠能產業的爭議在歐洲延燒數月，歐盟執委會今天提出一套相應計畫，包括訂立「淨零產業法」、動用現有資金機制以加速補貼產業、對外建立「乾淨科技/淨零產業夥伴關係」。

歐盟執委會（European Commission）提出的「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan），是在已推行3年多的「綠色新政」架構下，針對促進綠能產業發展提出法規、資金和人才等協助，以回應美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）大幅補貼在美設廠企業，恐導致歐洲綠能產業出走的憂慮。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在記者會表示，發展綠能是歐盟經濟的新成長策略，而在地生產至關重要，因此歐盟將提出更簡化、更快速、更可預測的方案以協助產業。

這套產業計畫包含4個面向。首先是簡化法規環境，執委會提議訂立「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act，淨零是指二氧化碳排放量淨值為零），以整合行政流程、加速案件審查。

該法案將與執委會去年提出的「關鍵原料法」（Critical Raw Materials Act）搭配，加上電力市場運作結構的改革，形塑發展淨零產業的制度環境。

對於議論最多的資金面，范德賴恩設立「歐洲主權基金」的構想目前仍有會員國抱持懷疑，例如荷蘭、德國就反對歐盟又要籌「新錢」，認為歐盟帳上還有許多資金沒花完。

因此，執委會將以歐盟現有的資金機制作為過渡計畫，包括RePower EU方案資金、歐盟創新基金、「投資歐盟」方案資金等。據范德賴恩指出，光是前者就還有2500億歐元（約新台幣8兆元）可運用。相對的，美國降通膨法的資金規模則是3700億美元（約新台幣11兆元）。

在人才面，執委會表示歐盟約35至40%的工作職位會受到綠色轉型影響，因此協助人才發展技能也是這套產業計畫的重點。執委會的構想包括設立「淨零產業學院」來培養人才。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第4個面向是對外連結，建立具有韌性的供應鏈。構想包括透過貿易協定強化夥伴、建立「關鍵原料俱樂部」（Critical Raw Materials Club）、倡議「乾淨科技/淨零產業夥伴關係」（Clean Tech/Net-Zero Industrial Partnerships）等。

執委會這套產業計畫將提出到9至10日的歐盟理事會（European Council），也就是會員國領導人高峰會中討論，以授權執委會進一步訂出法規草案及更具體方案。（編輯：張芷瑄）1120201