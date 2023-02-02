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印尼將派將領赴緬甸分享民主化經驗

2023/2/2 20:09
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（中央社記者李宗憲雅加達2日專電）印尼總統佐科威1日向媒體表示，計畫派一名高級將領到緬甸，與緬甸軍政府領導人會談，向緬甸分享印尼的民主化之路，但並未透露更多細節。

佐科威（Joko Widodo）昨天接受路透社專訪時說：「這是個方法，我們有經驗，在印尼的情況也是如此。」他表示，印尼走向民主之路的經驗是可以談論的。

佐科威說，不排除自己前往緬甸的可能性，但背景類似的官員對話可能「更為容易」。

作為今年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，印尼背負著解決成員國緬甸長期壓制民主的問題。

東協與緬甸軍政府曾達成5點和平共識以結束緬甸國內的暴力衝突，其中包括結束暴力、對話、人道主義援助以及東協特使前往訪問。

在緬甸軍政府奪權兩週年之際，佐科威表示，他致力於上述計畫，但強調東協不會被緬甸衝突「挾持」，若無進展，將會作出「果斷行動」。不過他未多加解釋。

作為第三大民主國家，印尼曾經歷軍事強人蘇哈托（Suharto）長達30多年的威權統治，也曾發生1998年的經濟危機及大規模抗議，民主道路走得顛簸，直至2004年才首次總統直選。（編輯：馮昭）1120202

#緬甸
#佐科威
#印尼
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