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敖德薩變電所發生事故 烏克蘭供電雪上加霜

2023/2/4 23:12
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）今天表示，一座高壓變電所發生嚴重事故，導致南部港市敖德薩（Odesa）和附近地區普遍停電。

路透社報導，什米加爾在社群平台Telegram留言說：「情況難以處理，事故規模很大，不可能立即恢復電力供應，尤其是對重大基礎設施的電力供應。」

留言中說，敖德薩州的這座變電所先前因遭俄軍飛彈攻擊而曾多次受損。目前能源部長正在趕往敖德薩州首府敖德薩途中，以與國家能源公司執行長一同監督搶修工作。

什米加爾說，當局此刻正努力恢復對重大基礎設施以及公寓大樓供電，公寓居民需要用電取暖。

敖德薩市是烏克蘭南部濱臨黑海的主要港市，在俄烏戰開打前擁有100萬人口。當地今天氣溫是攝氏2度，預期下週許多時候將降至零下。

什米加爾說，他已下令烏克蘭能源部，緊急運送全國庫存中所有可用的高功率發電機，以期在一天之內送到敖德薩。

他並下令烏克蘭外交部，請求土耳其派出載有發電設備的電力船，以協助敖德薩恢復供電。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120204

#什米加爾
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