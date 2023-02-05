澤倫斯基：俄軍投入更多軍隊 烏東前線益發吃緊

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏東前線越來越吃緊，俄羅斯正投入更多軍隊。

路透社報導，數月來連番挫敗，一直希望能在戰場大捷的俄軍，現在試圖加緊掌控巴赫姆特（Bakhmut），並為控制附近的烏軍主要補給線而戰。

俄軍還試圖奪取同樣在頓內茨克地區（Donetsk）、地處巴赫姆特西南約120公里的煤礦城市布格列達爾鎮（Vuhledar）。

澤倫斯基今天在晚間例行演說中表示：「我常得說前線戰局艱困，越來越吃緊，現在又是我得那樣說的時候…入侵者投入越來越多軍隊，來瓦解我國防線。」

「巴赫姆特、布格列達爾、利曼（Lyman）等方面現在非常艱困。」

今天稍早，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）在社群平台Telegram上寫道，俄羅斯瓦解巴赫姆特和利曼防線的努力宣告失敗。

烏軍去年10月收復位於巴赫姆特北方的利曼。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120205