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俄軍對巴赫姆特發動新攻勢 遭烏克蘭擊退

2023/2/5 16:18（2/5 16:57 更新）
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1月27日烏軍在烏東巴赫姆特市監看俄軍攻勢。（路透社）
1月27日烏軍在烏東巴赫姆特市監看俄軍攻勢。（路透社）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）遭受砲擊之際，烏國領袖今天表示，烏軍擊退俄羅斯部隊對東部巴赫姆特市（Bakhmut）的最新攻勢。

法新社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）說：「俄羅斯占領軍本週使盡全力來突破我方防線和包圍巴赫姆特（Bakhmut），並在利曼（Lyman）地區發動猛烈攻勢。」

「但因為我軍的韌性，他們並未得逞。」

烏克蘭邊境防衛單位通報，旗下軍人阻止最新攻擊行動，並造成敵軍4死7傷。

俄羅斯昨天上午對烏東前線發動新一波轟炸，烏克蘭官員回報，切爾尼戈夫州（Chernihiv）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、哈爾科夫州（Kharkiv）、盧甘斯克州（Lugansk）、頓內茨克州、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）都被砲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨晚的演說中坦承局勢日益艱困。

他表示，俄軍「投入愈來愈多軍人來瓦解我方防線」。

他說：「巴赫姆特、布格列達爾（Vugledar）、利曼和其他地區現在的狀況非常艱難。」這些城市位於烏克蘭東部的前線。

法國、義大利、美國3日都承諾會再運送武器給烏克蘭。加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在推特寫道，加國承諾運送4輛豹2（Leopard 2）戰車給烏國，於昨天裝運第1輛。

基輔對西方承諾軍援表達謝意，但也要求提供更多武器，包括戰機在內。

另一方面，在烏東戰區試圖協助民眾疏散的兩名英國志工遇害後，烏克蘭官員已取回他們的遺體。

這兩人分別是28歲的派瑞（Chris Parry）和47歲的巴格修（Andrew Bagshaw），據傳他們在頓內茨克州蘇勒答爾（Soledar）從事志願工作時，座車被一枚砲彈擊中。

兩人的遺體在一次換囚時歸還給烏克蘭當局。基輔當局在這次行動換回116名囚犯，俄羅斯方面則換回63人。

3日又有消息傳出，一名33歲美國醫生利德（Pete Reed）在巴赫姆特乘車疏散時被飛彈擊中而死。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120205

#烏克蘭
#巴赫姆特市
#俄羅斯
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