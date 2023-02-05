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賽普勒斯總統大選 前3名候選人競爭激烈料須決選

2023/2/5 17:44
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（中央社賽普勒斯首都尼柯希亞5日綜合外電報導）賽普勒斯今天舉行總統大選，在眾多候選人中領先的前3名競爭激烈，大選可能須進入第2輪決選。而選民更關注的是貪腐與經濟議題，而非島上長期存在的分歧。

這次總統大選有創紀錄的14人參選，其中只有兩位女性。候選人若要在第一輪投票勝選，須取得逾50%選票，才能接下兩任總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）的執政大權。

民調預測，首輪投票將無候選人能取得絕對多數，可能須在2月12日進行決選。

49歲的前外交部長克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）是最有希望的人選，在中間派政黨支持下，他穩居領先地位，但還不足以擊退競爭對手。

他很可能在第2輪與另兩強馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）和尼奧斐托（Averof Neofytou）之一對決。66歲的馬羅伊安尼斯是名技術官僚，得到共產主義政黨勞動人民進步黨（AKEL）支持；61歲的尼奧斐托則為執政保守派政黨民主大會黨（DISY）領導人。

國家廣播公司CyBC於1月27日進行的最後民調顯示，克里斯托多里底斯獲26.5%支持率領先，尼奧斐托取得22.5%，馬羅伊安尼斯為21%。

賽普勒斯歐洲和國際事務中心（Cyprus Center for European and International Affairs）的提歐方納諾斯（Andreas Theophanous）表示：「所有民意調查都顯示克里斯托多里底斯將進入第2輪決選。如果他沒有，我會感到非常驚訝。」

提歐方納諾斯又說：「假如他進入第2輪，預計就會獲勝；若要改變這一點，可能需要發生一些重大的事情。」

這次賽普勒斯大選，選民似乎更關切護照非法買賣醜聞，以及非正規移民造成公共資源的壓力，而不是關心島上長達數十年的族群分裂議題。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1120205

#克里斯托多里底斯
#馬羅伊安尼斯
#尼奧斐托
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