土耳其強震 中國緊急援助1.7億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震。中國國家國際發展合作署副署長鄧波清今天表示，首批將向土耳其提供人民幣4000萬元（約新台幣1.7億元）緊急援助。

土耳其強震導致多棟建物震倒塌、傷亡慘重，鄧波清7日接受媒體訪問時作出上述表示。

央視新聞7日報導，鄧波清指出，中國政府第一時間啟動緊急人道主義援助機制，決定向土耳其和敘利亞提供緊急援助。首批將向土耳其提供4000萬元緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊、提供救災物資等。

他說，協調向敘利亞提供敘方急需的救災物資，加快落實正在實施的糧食援助項目。

報導指出，中國社會各界向土耳其、敘利亞伸出援手。中國紅十字會已分別向土耳其和敘利亞各提供20萬美元（約新台幣600萬元）援助；當地華人、華僑籌集帳篷、毛毯等救援物資。

報導提到，中國首支社會救援力量已於上午赴災區展開救援，中國政府將根據災情發展和實際需要，繼續向土耳其和敘利亞提供力所能及的幫助。

杭州網7日報導，中國民間組職浙江公羊救援隊經向上級有關部門和土耳其駐上海總領館報備同意，上午派遣第一支國際城搜救援隊由杭州基地出發，趕赴土耳其地震受損最嚴重的災區，預計當地時間8日下午抵達。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1120207