法德領袖巴黎會見澤倫斯基：俄國絕不該戰勝

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）法國總統馬克宏今晚在艾里賽宮會見烏克蘭總統澤倫斯基，為俄烏開戰近一週年首次，並與德國總理蕭茲共進晚餐。馬克宏強調「決心伴隨」烏克蘭「走向勝利」；澤倫斯基請求提供重砲武器。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為安全考量，行程保密，直到最後一刻才公布。繼今天上午出訪倫敦後，澤倫斯基晚間抵達巴黎奧利機場，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在總統府艾里賽宮（Elysée）共進閉門晚餐。

馬克宏在總統府前記者會上先向烏克蘭人民的勇氣致敬，表示任何情況下都不該容忍侵略罪行，「烏克蘭發生的事攸關歐洲未來」，並重申對烏克蘭「堅定不移的支持」。

馬克宏嚴厲表示，「俄羅斯不能，也不該戰勝」，強調俄羅斯攻打多久，對烏克蘭的軍援就維持多久，「今晚我們將討論烏克蘭的行動需求」。

澤倫斯基首先表達感激，「法國與德國過去幾個月來都與烏克蘭站在一起，從去年2月起至今，我們共同經歷許多事。我們確保了歐洲強大的團結，強化了歐洲與烏克蘭」，並強調馬克宏開戰車援助之先。

接著澤倫斯基請求馬克宏與蕭茲「儘快」協助提供飛機與重兵器，「烏克蘭越快獲得遠程火炮、我們的飛行員越快獲得飛機，就能越快終結俄國侵略，使歐洲重返和平」。

艾里賽宮指出，這次晚餐會議的目的，是為了彰顯法、德與歐洲人對基輔的支持，並持續「緊密合作，以快速有效地回應基輔政府提出的需求」。

澤倫斯基今天上午出訪倫敦，也是他自俄烏開戰近一年以來二度展開國外訪問行程。

消息人士向法媒表示，巴黎晚餐會議也是臨時決定舉行。澤倫斯基這次訪法將不會如在華府、倫敦一樣，於國會發表演說。

澤倫斯基今天才對外證實，將於9日抵達布魯塞爾參加歐洲聯盟（EU）高峰會，與「歐洲領袖」會面，並計劃在歐洲議會發表演說。烏克蘭正申請加入歐盟，此次訪問布魯塞爾具象徵意義。

法國總統府今天表示，澤倫斯基的歐盟峰會之行「是件很好的事」，且與歐盟領袖見面「也非不合邏輯」。

澤倫斯基在造訪倫敦前接受費加洛報（Le Figaro）與德國明鏡周刊（Der Spiegel）訪問時表示，馬克宏自從去年「不應該羞辱俄羅斯」等發言後，「真正改變了」。馬克宏當時數次言論都被外界認為失當，覺得他不應幫俄羅斯找台階下，或試圖兩面討好。

澤倫斯基在訪問中說：「不管如何，是馬克宏開啟了運交戰車的大門，也支持烏克蘭加入歐盟。我認為這是真實的訊號。」（編輯：郭中翰）1120209