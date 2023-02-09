更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Pink Floyd前主唱稱俄「非無端」入侵 烏克蘭氣炸

2023/2/9 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部8日綜合外電報導）英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑沃特斯今天告訴聯合國安全理事會，俄羅斯「並非無端」侵入鄰國烏克蘭之後，遭到基輔譴責。

法新社報導，79歲的羅傑沃特斯（Roger Waters）應俄羅斯之邀向15國組成的聯合國安理會發表演說。過去他對俄烏戰爭的立場就曾引發爭議。

他透過影片說：「俄羅斯入侵烏克蘭是非法的，我以最強烈的措辭譴責。」

但羅傑沃特斯隨後暗示基輔也應受到指責，「俄羅斯對烏克蘭的入侵也非無端；因此，我也以最強烈的措辭譴責挑釁者」。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）借用平克佛洛伊德名曲「迷牆」（The Wall）進行回擊。

基斯利茨亞說：「昔日歌迷看到他不過是高牆上的一塊磚頭，一面俄羅斯假消息和宣傳的高牆，會有多難過啊。」

基斯利茨亞甚至提起多次在這個前衛搖滾樂團演出時出現的粉紅充氣小豬；他說，很驚訝羅傑沃特斯沒在安理會升起這隻小豬。

基斯利茨亞說：「這次可以弄些什麼呢？沃特斯先生？有納粹標誌和鐵鎚與鐮刀圖案的小豬嗎？」

波蘭城市克拉科夫（Krakow）去年9月因羅傑沃特斯的戰爭立場而取消他的演唱會，並將他列為不受歡迎人物。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120209

#羅傑沃特斯
#基斯利茨亞
#烏克蘭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族