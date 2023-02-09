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偵察氣球引發美中緊張 越南：盼對話解決分歧

2023/2/9 19:27（2/9 19:41 更新）
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越南外交部副發言人段克越（圖）表示，盼美中能就「氣球事件」對話解決分歧，並說尚未發現有「陌生氣球」出現在越南上空。中央社記者陳家倫河內攝 112年2月9日
越南外交部副發言人段克越（圖）表示，盼美中能就「氣球事件」對話解決分歧，並說尚未發現有「陌生氣球」出現在越南上空。中央社記者陳家倫河內攝 112年2月9日
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（中央社記者陳家倫河內9日專電）偵察氣球風波引發美中關係緊張，越南外交部今天表示，盼雙方繼續對話解決分歧。此外，越南未接獲有陌生氣球在上空出現的訊息，並相信越南有能力確保國家安全。

中國偵察氣球日前侵犯美國領空，越南外交部今天舉行例行記者會，面對媒體詢問越方對此有何看法以及是否有偵察氣球飛入越南上空時，副發言人段克越（Doan Khac Viet）作上述表示。

段克越指出，關於美國和中國之間的氣球事件，越南的立場是希望美中繼續在聯合國憲章和國際法的基礎上透過對話解決分歧，為地區和世界的和平穩定、合作發展作出貢獻。

他說明，到目前為止，還沒收到有關部門、媒體與民眾反映有陌生氣球在越南上空出現的任何訊息。「我堅信越南完全有能力確保越南上空、領海和領土的安全。」

段克越最後說，根據他的了解，「那種氣球很大」，肉眼即可看到。因此，如果氣球在越南出現，大家可能也會看得到。（編輯：黃自強）1120209

#越南
#段克越
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