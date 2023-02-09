女跨男懷孕生子 跨性別伴侶成親生父母創印度首例[影]

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影片來源：Reuters

（中央社新德里8日綜合外電報導）印度一名跨性別男子今天在南部克勒拉省（Kerala）產下一子後，他和另一半便是具有親生父母身分的跨性別伴侶，創下印度國內首例。

路透社報導，這名嬰兒的誕生對印度來說是個里程碑，儘管自2014年以來跨性別族群被正式承認為「第三性別」，但跨性別人士仍持續面臨歧視且背負惡名。

21歲的帕維爾（Ziya Paval）生理性別為男性，伴侶為生理女性、23歲的札哈德（Zahad），他們都接受荷爾蒙治療改變性別，當兩人於一年半前決定要有小孩後，他們就停止療程。

札哈德今天在一間公立醫院分娩，目前跟新生兒一同在醫院的加護病房接受觀察。帕維爾也在社群媒體Instagram分享嬰兒照片，但沒有透露性別和姓名。

帕維爾笑著向國際亞洲新聞社（ANI）表示：「我太高興了。今天是我可以抱到孩子的日子。」

她還說，孩子「喝了一些奶」且「非常健康」，「不論是身體或精神上都沒有問題」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120209