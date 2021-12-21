拒當回男生 印度青年遭母親及家人毆打致死

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（中央社記者林行健新德里21日專電）「印度快報」今天報導，坦米爾那都省（Tamil Nadu）一名跨性別者因拒絕家人勸說回歸男性生理性別認同，遭自己的母親和其他親屬毆打致死。

報導指出，事件發生在坦米爾那都省大城賽勒姆（Salem），警方已將涉嫌行凶的45歲婦女和另5名疑似幫凶逮捕。

印度快報（The Indian Express）報導，20歲的受害人今年稍早表露出性別傾向，與母親口角後離家與其他跨性別族群的友人同住。

這名母親於是報警尋人，警方找到受害人之後，當地法庭判決她有權決定自己的性別認同，且可以離家居住。

報導指出，本月13日，受害人回家探視母親，親屬要求她服用男性荷爾蒙，以回復原本的生理特徵，避免「家族蒙羞」。但受害人不從，於是遭母親和另5人毆打，送醫後因傷勢過重於次日死亡。

印度憲法明確規定，人民不應因種族、宗教、種姓、性別及出生地而受歧視。最高法院於2014年針對這項條款做出詮釋指出，性別不僅止於男、女兩種，還包括第三性。

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此外，印度的「2019年跨性別者權益保護法」也允許完成變性手術的跨性別人士，在身分文件上變更性別，或登記為第三性。

雖然印度政府對同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒（LGBTQ）權益的保護已漸有進展，但民間社會普遍守舊，多數人對LGBTQ仍抱異樣眼光，民眾因忍受不了街坊的閒言閒語而對家中LGBTQ親屬進行「榮譽處決」的事件，仍時有所聞。（編輯：馮昭）1101221