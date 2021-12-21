更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拒當回男生 印度青年遭母親及家人毆打致死

2021/12/21 22:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里21日專電）「印度快報」今天報導，坦米爾那都省（Tamil Nadu）一名跨性別者因拒絕家人勸說回歸男性生理性別認同，遭自己的母親和其他親屬毆打致死。

報導指出，事件發生在坦米爾那都省大城賽勒姆（Salem），警方已將涉嫌行凶的45歲婦女和另5名疑似幫凶逮捕。

印度快報（The Indian Express）報導，20歲的受害人今年稍早表露出性別傾向，與母親口角後離家與其他跨性別族群的友人同住。

這名母親於是報警尋人，警方找到受害人之後，當地法庭判決她有權決定自己的性別認同，且可以離家居住。

報導指出，本月13日，受害人回家探視母親，親屬要求她服用男性荷爾蒙，以回復原本的生理特徵，避免「家族蒙羞」。但受害人不從，於是遭母親和另5人毆打，送醫後因傷勢過重於次日死亡。

印度憲法明確規定，人民不應因種族、宗教、種姓、性別及出生地而受歧視。最高法院於2014年針對這項條款做出詮釋指出，性別不僅止於男、女兩種，還包括第三性。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，印度的「2019年跨性別者權益保護法」也允許完成變性手術的跨性別人士，在身分文件上變更性別，或登記為第三性。

雖然印度政府對同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒（LGBTQ）權益的保護已漸有進展，但民間社會普遍守舊，多數人對LGBTQ仍抱異樣眼光，民眾因忍受不了街坊的閒言閒語而對家中LGBTQ親屬進行「榮譽處決」的事件，仍時有所聞。（編輯：馮昭）1101221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族