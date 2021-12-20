印度未承認同婚他倆先結了 盼LGBTQ關係正常化

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度法律尚未承認同性婚姻，但一對男同志18日仍在海德拉巴市結為連理，希望讓更多同性伴侶勇敢出櫃，讓同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒（LGBTQ）關係正常化。

印度時報（The Times of India）今天報導，31歲的查克拉博蒂（Supriyo Chakraborty）和34歲的丹吉（Abhay Dange）18日在海德拉巴市（Hyderabad）郊區一個渡假村交換了戒指，約有60名親友在場觀禮，婚禮主持人也是LGBTQ族群的一員。

報導引述查克拉博蒂說，兩人自宣布即將結婚以來，收到的評價有好有壞，「但大部分是支持的」。

另方面。新印度快報（The New Indian Express）報導，雖然印度法律仍未承認同性婚姻，但這對新人依然決定舉行婚禮，兩人表示「不求身分認證，而是為了相互接受」。

報導說，兩人希望這場婚禮能帶給印度的同性伴侶更多希望，勇敢出櫃讓LGBTQ關係正常化。

新印度快報介紹，查克拉博蒂服務於餐旅接待產業，而丹吉則是科技專才，兩人8年前透過約會App結識，今年西洋情人節前認定對方就是終身伴侶。

查克拉博蒂說，雙方家長雖然一開始並不支持兩人的關係，但也不反對，「他們決定讓我們自己考慮清楚，然後作出好的決定。現在家長已經接受我們了」。

新印度快報說，兩人也會和一條名叫Kaju的小狗，共同組成一個快樂的家庭。

查克拉博蒂和丹吉並非印度首對舉行婚禮的LGBTQ人士。早在1987年，就有一對印度女警在印度教儀式下成婚。

印度性別觀念保守，但近年來在LGBTQ權益的保護上已漸有進展，最高法院於2018年將合意同性性行為除罪化，同時也詮釋憲法第15條，稱人民不應因性向或性別認同而受歧視。

此外，2019年跨性別者權益保護法也允許完成變性手術的跨性別人士，在身分文件上變更性別，或登記為第三性。

然而，印度法律迄今尚未明確承認同性婚姻。

一名印度律師告訴中央社，印度婚姻法律複雜，各省分、宗教及族群之間多半有自己的婚姻法或制度，但可以確定的是，這些法律都默認婚姻為男女之間的結合，因此絕大部分的同性婚姻都未能在政府部門獲准註冊。（編輯：林憬屏）1101220