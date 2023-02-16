更多編輯台推薦新聞：
刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

西班牙通過新法 滿16歲可自由改變身分證上性別

2023/2/16 23:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里16日綜合外電報導）西班牙國會今天投票通過一份跨性別法案，允許所有年滿16歲者變更身分證上登記的性別。不過，類似措施已在其他國家引發爭議，因為相關議題牽涉複雜問題。

法新社報導，西班牙國會以191票贊成、60票反對及91票棄權通過法案，成為少數國家允許人民只須聲明，就能改變自己國民身分證上標示的性別。

在歐洲，丹麥開這類立法先河，早在2014年便授予國民這項權利。

西班牙左派聯合政府本已不穩，這項立法又製造重大裂痕。這是西班牙平等部推動的旗艦法案，部長由激進左翼政黨「我們可以」（Podemos）的代表出任，這個黨是社會黨領導的聯合政府當中較小盟黨。

西班牙平等部部長孟蒂羅（Irene Montero）在法案表決前告訴國會議員：「這是本屆國會最重要法案之一，...我們已向前跨出巨大一步。」

「這道法律承認跨性別人士自我決定性別的權利，讓他們不再被視為病態。跨性別者不是病人，他們就是一般人。」

在此之前，只有西班牙成年人能要求改變身分證上的性別，且必須出具醫學報告證明自己有「性別不安」（gender dysphoria），並且提出進行2年賀爾蒙治療的證明。未成年人則必須取得法官同意。

新法取消所有這類要求。而14至15歲國民在雙親或法律監護人同意下，也可申請改變身分證上性別；12至13歲者則須取得法官同意。

不過，一些在跨性別立法上開先驅的歐洲國家，近幾年卻改變想法。其中瑞典與芬蘭已重新祭出限制，英國國會1月也封殺蘇格蘭一份類似西班牙的跨性別權利法案。（譯者：張正芊）1120216

#西班牙
#英國國會
#西班牙平等部
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族