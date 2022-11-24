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俄羅斯國會下院通過 LGBTQ宣傳禁令擴至所有年齡層

2022/11/24 20:02（11/24 20:07 更新）
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俄羅斯國會國家院24日通過一項法案，把對兒童進行「LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）宣傳」的禁令擴大到所有年齡層。圖為國家院議長沃洛金。（路透社）
俄羅斯國會國家院24日通過一項法案，把對兒童進行「LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）宣傳」的禁令擴大到所有年齡層。圖為國家院議長沃洛金。（路透社）
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯國會國家院（下院）今天3讀通過一項法案，把對兒童進行「LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）宣傳」的禁令擴大到所有年齡層。在俄烏交戰下，俄國當局已轉向保守。

路透社和法新社報導，國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在社群平台Telegram留言說，「任何宣傳非傳統性關係的行為都將承擔後果」；並說，甫通過的法案「將保護我們的兒童和國家的未來，以免於美國和歐洲國家所散布的黑暗」。

法案規定，任何被視為企圖提倡同性戀的活動和行為都將遭到高額罰款，無論是透過網路、電影、書籍、廣告或在公開場合進行。

涉案個人最高可罰款40萬盧布（6600美元），法人實體最高可罰500萬盧布。至於外籍人士可被逮捕拘留15天，然後驅逐出境。

這項法案尚須送請國會聯邦院（上院）和總統蒲亭（Vladimir Putin）批准，方能生效。不過一般認為，這只是個形式。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111124

#蒲亭
#俄羅斯
#LGBTQ
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