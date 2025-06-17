新店瑠公圳老宅面臨拆除 民團籲法院暫緩執行

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（中央社記者林長順台北17日電）纏訴多年的新店瑠公圳蔡金木老宅案，法院民事執行處近日發出6月26日執行老宅拆除通知。當事人賴碧珍、律師與民間團體今天到北院前召開記者會，呼籲法院暫緩拆除。

賴碧珍表示，蔡金木宅是家族自日治時期以來的家園。民國102年遭開發商提告拆屋還地，至今已歷13年，司法與行政救濟仍在進行中。她依法納稅、依法修建、依法申購土地，卻被拒絕。最後土地竟以「無人居住空地」名義，低價出售給從未居住此地的建商。

賴碧珍指出，新北市政府、區公所與水利會明知她的家族數10年來居住於瑠公圳旁。而緊鄰蔡宅的原公路局宿舍土地由李姓建商家族取得後，向市府函詢如何開發改造，僅1個月後，這筆土地即遭切割、標售與讓售，這種行政操作，形同變相剝奪蔡宅一家依法享有的土地優先購買權。

賴碧珍表示，瑠公圳案暴露出法律對財產權保障的漏洞，惡意第三人取得土地所有權可受完整保障，合法老屋卻得不到同等尊重。她懇切呼籲法院暫緩強拆，保障基本人權與司法救濟程序的正當性。

委任律師指出，新店瑠公圳迫遷案已聲請法規範憲法審查，且新北市府審查瑠公圳頭文化景觀不予登錄，案件也將由台北高等行政法院審理。況且賴碧珍的住宅已納入碧潭文化景觀提報範圍，並進入審議程序，為暫定文化景觀，準用暫定古蹟規定，依文資法規定，審議期間不得遷移或拆除。

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律師表示，若依都市計畫法新北市施行細則規定，開發者若保留蔡宅並捐作公益使用，可獲得等量容積獎勵。此為保留與開發可雙贏的方案。房屋保留不僅將保障賴碧珍居住權，更能為新店地區留下深具文化、歷史價值的親水老宅，作為在地記憶的見證。

律師說，最高法院這幾年較新的見解（最高法院110年度台抗字第945號裁定）也指出，倘若案件「調查未明即驟然實施強制執行將造成不可回覆之損害者」依強制執行法，已符合執行法院應該依照其職權變更或展延執行期日。法院應暫緩執行，釐清調查，以免強拆房屋導致不可回復的損害。（編輯：林恕暉）1140617