監獄受刑人奪筆刺臉施暴護理師 東檢起訴求處重刑

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東東成監獄鍾姓受刑人日前看診時，勒護理師頸部並奪筆刺臉。台東地檢署偵辦時，鍾男辯稱因不滿舍房空氣品質才施暴，檢方今天依傷害和強制罪起訴，並建議法院從重量刑。

東成監獄鍾姓受刑人於10日下午2時許前往監獄門診區就診，在醫護人員說明病況後，持現場原子筆攻擊醫護人員，在旁戒護警力雖立即壓制逮捕，仍造成1名護理師臉部、頸部遭多處刺傷，經治療後幸無大礙。

台東地檢署今天發布新聞稿表示，日前獲報鍾姓受刑人於監所診間施暴案件，立即由檢察官蘇烱峯指揮偵辦，並於今日偵查終結，提起公訴。

東檢表示，經調查，鍾姓受刑人認為舍房空氣品質改善未果，為向監所表達不滿，於10日下午2時許，在監所診間求診之際，以手環勒並持原子筆攻擊隨行醫師之助理員頭部、頸部等強暴方式，妨害助理員自由行動的權利，且致其受傷。

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鍾姓受刑人涉犯刑法第277條第1項傷害及第304條第1項強制等罪嫌，經檢察官調查相關事證後，依法提起公訴，並建議法院審酌被告所為，打擊前往監所提供醫療服務人員的工作士氣，從重量處適當之刑，以昭炯戒。

台東地檢署表示，地檢署致力維護全體醫療服務人員執業安全，迅速查辦各類醫療暴力案件，嚴懲不貸，並定期與轄內警政、衛政單位與醫療機構召開聯繫會議，落實法律規範與推動防範暴力計畫。呼籲民眾莫以身試法，共同珍惜醫療資源。（編輯：謝雅竹）1140617