美英澳紅旗軍演 模擬對中國戰機與空防作戰

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（中央社內華達州奈里斯空軍基地9日綜合外電報導）美、英和澳洲在美國內華達州沙漠地區周邊舉行為期3週的聯合空中演習，這是模擬對抗中國戰機和防空系統高強度作戰的一環。

路透社表示，在這場由美國主辦、為期3週的紅旗（Red Flag）軍演期間，他們的記者跟隨英軍登上英國KC-2「航海者」（KC-2 Voyager）空中加油機進行數小時現場參訪，這架加油機8日為美國及英國戰機加油。

美軍戰機4日在南卡羅來納州沿岸擊落一顆疑似中國間諜氣球，推升美中緊張情勢。不過負責紅旗軍演的第414戰鬥訓練中隊（414th Combat Training Squadron）指揮官、美國空軍上校賀勤森（Jared J. Hutchinson）表示，這項演習無涉任何近期事件。

賀勤森引述美國政策說：「我們不過就是針對（中國）步步進逼的挑戰進行訓練以做好準備...我們認為若做好應對中國的準備，也就等於做好應對任何人。」

這次演習的核心要務就是處理美英澳應對中方時因需橫跨太平洋所要面臨距離與戰線極長的問題，同時強化3國空軍的相互協調性。

對於英國空軍（RAF）航海者加油機的機組人員來說，就是扮演空中加油站角色，為演習戰機空中加油。

英國空軍空軍機動隊（Air Mobility Force）司令賴爾（John Lyle）告訴路透社，紅旗軍演任務模擬空軍會進入「一個被敵國入侵的地區」。

他說：「我方角色將是支援盟國部隊有效挺進被敵方佔據區域、標定關鍵目標好削弱敵方能力。」不過賴爾並未點名中國，也沒指明是模擬何地被入侵。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120210