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烏克蘭向歐洲要戰機 馬克宏：不可能幾週內提供

2023/2/10 17:19（2/10 17:32 更新）
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（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天警告，即使烏克蘭的歐洲盟邦決定向基輔提供戰機，也不可能在「未來幾週內」提供。

馬克宏（Emmanuel Macron）在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席於布魯塞爾舉行的歐盟峰會後說：「我不排除任何可能性…但這不符合今天的要求。」

俄羅斯在烏克蘭飽受戰爭蹂躪的東部地區再度發起攻勢，澤倫斯基本週訪問倫敦、巴黎和布魯塞爾，為烏克蘭軍隊尋求更先進的武器支援。

烏克蘭有西方戰機、長程飛彈和重型戰車的支援，但也面臨砲彈等更多基本物資的嚴重短缺。

英國已協助訓練烏克蘭飛行員操作西方戰機，而波蘭和斯洛伐克正在考慮運送更多基輔已在使用的蘇聯時期米格-29戰機（MIG-29）。

但烏克蘭的盟邦擔心，部署先進的西方戰機會引發莫斯科進一步升級戰事，可能引爆北大西洋公約組織（NATO）和俄羅斯的公開衝突。

馬克宏和其他歐盟領導人在布魯塞爾稱許澤倫斯基是英雄，並承諾支持烏克蘭直到勝利，但審慎看待澤倫斯基尋求戰機的訴求。

馬克宏提到法國提供的凱撒（Caesar）自走砲系統和機動性地對空飛彈系統MAMBA，表示「基本上盟邦偏愛提供最有效」，以及能夠「最快」提供的裝備。

馬克宏說，可能有必要加速運送砲彈和彈藥給烏克蘭，使烏克蘭能夠發動或抵擋地面進攻，他承諾 「在未來幾天內處理」。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120210

#馬克宏
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#澤倫斯基
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