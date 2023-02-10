馬克宏邀澤倫斯基會面 義總理：略過其他盟友不合適

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳攸瑋羅馬10日專電）義法外交關係於歐盟峰會前夕再現緊張，義大利總理梅洛尼9日抵達布魯塞爾時批評，法國總統馬克宏邀烏克蘭總統澤倫斯基造訪巴黎，卻略過其他歐洲盟友，這是不合適的，可能會破壞歐洲大陸戰線團結。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）9日報導，馬克宏（Emmanuel Macron）8日晚間在艾里賽宮會見澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）共進晚餐。歐盟峰會9日於布魯塞爾舉行。

報導指出，這雖是歐盟峰會前夕真正的一場外交衝突，但不是義大利從梅洛尼（Giorgia Meloni）政府執政後與法國的第一次衝突。

義大利去年11月拒絕載有234名非法移民救援船「海洋維京號」（Ocean Viking）靠岸請求，義法政府互相指責「不負責」與「不合理」。這艘船漂流一段時間後最終泊靠法國，結果讓義法外交關係出現裂痕。

另外，「蟻報」（Le Formiche）9日分析，義法兩國總統今年2月1日共同簽署奎里納雷協議（Quirinale Treaty），目的在加強義法合作，進一步鞏固兩國於歐洲大陸一體化（更加團結）的進程。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在協議簽署當天說了具「指示性」措辭（從今天起，義大利和法國更加團結），並隱晦地要求加強兩國凝聚力，尤其是在歐洲大陸上。

出於這個原因，馬克宏、澤倫斯基與蕭茲在法國共進晚餐的舉動，勢必掀起一陣波瀾，因為這是在奎里納雷協議生效後的沒幾天。

梅洛尼受訪說：「我理解法國有國內政治問題要處理，但此舉可能會危害公眾事務。」

馬克宏回應稱：「無可奉告，我想接待總統澤倫斯基和總理蕭茲。在柏林，我們扮演著特殊的角色。」

「蟻報」指出，馬克宏的回應如同在系列A的歐盟和系列B的歐盟間劃上了一個明顯界線。

在烏克蘭議題上，梅洛尼重申對烏克蘭的支持，義大利將全力以赴用全方位的角度繼續支持烏克蘭。她說，除尊重國際法、國家主權外，對烏克蘭的全面支持將有助日後與俄羅斯對話與談判。義大利未來會幫助烏克蘭重建。澤倫斯基對義大利的承諾表示感謝。（編輯：黃自強）1120210